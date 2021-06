Laatste groep 18-plussers is aan de beurt voor vaccinatieafspraak: “Moment om te vieren”

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

De laatste groep 18-plussers heeft vanaf zaterdag de mogelijkheid om een vaccinatieafspraak te maken. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.

“Mensen die geboren zijn in 2003 zijn nu aan de beurt”, schrijft De Jonge. “Een moment om te vieren. Dit betekent dat alle volwassenen half juni zijn uitgenodigd en dat ze half juli hun eerste prik, en in de tweede helft van augustus hun tweede prik kunnen hebben gehad.” Het RIVM meldt dat het gaat om een groep van 206.000 mensen die geboren zijn in 2003. Behalve achttienjarigen kunnen ook zeventienjarigen geboren in 2003 een afspraak maken. De achttienjarigen krijgen een vaccinatie met Pfizer of Moderna, de zeventienjarigen met Pfizer.

Een afspraak maken kan op deze website. Vanaf 23 juni valt de uitnodigingsbrief op de deurmat bij deze groep.

2003 is nú aan de beurt. Een moment om te vieren. Dit betekent dat alle volwassenen half juni zijn uitgenodigd en dat ze half juli hun 1e, en in de 2e helft van augustus hun 2e prik kunnen hebben gehad. Dus aan alle 18+’ers: zegt het voort, #PlanDePrik! 👉 https://t.co/Gymdf4GlTA pic.twitter.com/WfVLxIU3Rm — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 19, 2021