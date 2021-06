Laagste aantal IC-opnames in Groningen sinds december

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen blijft gestaag door dalen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Dinsdagochtend lagen er vijftien coronapatiënten op Intensive Care-afdelingen in Groningen, het laagste aantal sinds begin december.

Een week geleden behandelden de IC’s in de provincie nog 21 coronapatiënten. Op de verpleegafdelingen in de provincie steeg het aantal opnames licht in de afgelopen week, van tien naar dertien opnames.

Ook in de rest van Noord-Nederland blijft het aantal opgenomen COVID-patiënten gestaag door dalen. In de drie noordelijke provincies waren dinsdagochtend 74 coronapatiënten opgenomen, waarvan 34 op een IC. Een week geleden waren dat er 78. Dertien van de 74 opgenomen patiënten komen van buiten de regio.