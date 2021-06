Kuip nieuwe voetgangerstunnel Hoofdstation onder water voor graafwerkzaamheden (video)

Aannemer Strukton is eind deze maand begonnen met het ‘natte ontgraven’ van de bouwkuip voor de nieuwe voetgangerstunnel bij het Hoofdstation van Groningen.

De afgelopen weken heeft Strukton water uit het Noord-Willemskanaal in de bouwkuip gepompt. Drijvende pontons ondersteunen graafmachines, die zand weghalen op de bodem van de bouwkuip. De waterdruk zorgt voor voldoende tegendruk op de wand, zodat die niet teveel vervormt en minder snel bezwijkt. De nieuwe tunnel komt ruim tien meter onder NAP te liggen.

De aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel begon oktober vorig jaar. Naar verwachting is de verbouwing van het station in 2023 klaar, maar een vertraging ligt op de loer. Eerder dit jaar werd bekend dat er archeologische vondsten zijn aangetroffen. Een treinvrije periode in 2022 komt daardoor mogelijk een jaar later. Deze periode is niet aangevraagd, waardoor het traject mogelijk drie jaar vertraging oploopt.