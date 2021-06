Koopwoningen in Groningen ruim twaalf procent duurder dan jaar geleden

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Bestaande koopwoningen in de provincie Groningen waren in het eerste kwartaal van 2021 gemiddeld 12,4 procent duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster, die dinsdag naar buiten werden gebracht.

Met deze cijfers staat Groningen boven de gemiddelde Nederlandse prijsstijging (10,3 procent). De prijsstijging in Groningen zit sinds het begin van de coronacrisis in de lift. Begin vorig jaar was de prijsstijging nog 9.3 procent.

Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal verkochte woningen in Groningen in het eerste kwartaal van dit jaar, van 413 naar 309 verkochte woningen. De gemiddelde koopsom steeg van 245.000 naar 284.000 euro in Noord-Nederland.