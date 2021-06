Koningin Máxima opent Kinderbiënnale in Groninger Museum

nieuws

Foto: Anneloes Struik

Koningin Máxima opende dinsdagochtend in het Groninger Museum de eerste kinderbiënnale van Nederland.

Na de opening kreeg Máxima een rondleiding door de tentoonstelling. Ook ging de Koningin in gesprek met deelnemende kunstenaars en met kinderen die hebben meegeholpen met de organisatie van de manifestatie.

Dertig kinderambassadeurs uit onze provincie hebben, in de aanloop naar de tentoonstelling, meegewerkt aan het schrijven van informatie over de kunstwerken. Samen met de kunstenaars hebben de kinderen de inrichting bepaald en geleerd over marketing en hoe je een rondleiding geeft. Ook zijn de kinderen op atelierbezoek geweest bij de deelnemende kunstenaars.

De kinderbiënnale is een interactieve kunstmanifestatie met werken van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Vanwege corona is de tentoonstelling voorlopig alleen te bezoeken door leerlingen van scholen in de provincie Groningen. De kunstwerken van de Kinderbiënnale dagen de jonge bezoekers uit tot interactie, participatie en creatie. De tentoonstelling is te zien tot 9 januari volgend jaar.