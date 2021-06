Indy: ‘Ik vond het erg spannend om Máxima te ontmoeten

Kinderen en kunstenaars hebben samengewerkt aan de nieuwe tentoonstelling ‘De Kinderbiënnale’ in het Groninger Museum. Koningin Máxima heeft dinsdagochtend de tentoonstelling geopend.

‘Het was erg spannend om Máxima te mogen ontvangen. Het voelde echt als een kroon op het werk’ zegt Sander Daams, hoofd educatie van het Groninger Museum. ‘Ik vond het voor de kinderen het leukste dat de koningin kwam. Het enthousiasme spatte van hen af’ zegt Daams.

‘Ik vond het erg spannend toen Maxima bij ons werk kwam’ zegt Indy. Indy heeft samen met Jolie meegeholpen aan het kunstwerk van Chantalla Pleiter. Het kunstwerk is interactief en bestaat uit blokken waar bij aanraking muziek uit komt. Het werk heet ‘De Orkest Ontdekker’. ‘Het stelt eigenlijk de opstelling van een orkest voor waarbij kinderen op spelende wijs kennis kunnen maken met verschillende instrumenten’ zegt Chantalla Pleiter.

Kinderen en ook volwassenen kunnen kiezen of zij een dirigent of muzikant spelen. Jolie vindt het het leukste om muzikant te zijn. ‘Ik kan dan mijn eigen creatie maken door zelf te bewegen’ zegt ze. ‘Het is wel cool om in het Groninger Museum te hangen. Dat kan natuurlijk niet iedereen zeggen’ zegt Jolie.