Komiek John Cleese komt naar Groningen

nieuws

Bron foto: Luc Van Braekel / Flickr / CC-2.0-by

De legendarische Britse komiek John Cleese komt over een jaar naar Groningen. De 81-jarige Cleese brengt een show vol hilarische anekdotes. De voorverkoop start op vrijdag 25 juni.

Cleese werd bekend door series als “Monty Python’s Flying Circus” en “Fawlty Towers”, en door films als “A Fish Called Wanda’ en ‘The Life Of Brian.” Zijn nieuwe solotournee kreeg de naam “The Last Time To See Me Before I Die’.

Tijdens zijn laatste soloshow door Nederland in 2019 verkocht Cleese in totaal meer dan 15 duizend tickets. De recensies waren zeer positief. Cleese treedt op 6 juli volgend jaar op in De Oosterpoort.