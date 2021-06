Komende twee weken afsluitingen op Ring-Zuid in avond en nacht

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

De komende twee weken zijn er avond- en nachtafsluitingen op verschillende stukken van de zuidelijke ringweg, iedere keer van 22.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s ochtends.

Maandagnacht en in de nacht van dinsdag op woensdag is de ringweg in beide richtingen dicht tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. Het verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

In de nachten van 5 op 6 juli en van 6 op 7 juli is de zuidelijke ringweg dicht voor verkeer richting Hoogezand, tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne. In de nacht van 5 op 6 juli heeft verkeer richting Drachten en Assen te maken met een afsluiting vanaf knooppunt Euvelgunne tot aan het Julianaplein.

Tussen de afrit Groningen-West de oprit naar het Vrijheidsplein is de zuidelijke ringweg dicht in nachten van 1 toen met 3 juli, 5 op 6 juli en 7 tot en met 10 juli voor het verkeer vanuit Drachten richting Julianaplein. In de nacht van 6 op 7 juli is dit deel van de ringweg dicht tussen afrit 36 Groningen-West en het Julianaplein.