“Komende dagen overuren voor de zon, volgende week strijd tussen koele en zeer warme lucht”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De spanning op de weerkaarten op de lange termijn zijn spannend. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat er een gevecht plaatsvinden tussen koele en zeer warme lucht.

“Woensdag is er in de ochtend kans op een mistbank, wat nevel en lage bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de dag wordt het zonnig met kans op een paar stapelwolken. Bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2, loopt de temperatuur op naar 24 graden. Donderdag is het wederom vrij zonnig en warm en wordt het 24 of 25 graden. Later op de dag neemt de kans op wat bewolking licht toe.”

Zaterdag wat koeler

“Vrijdag is er naast zon ook enige bewolking en wordt het 23 graden bij rustig weer. Zaterdag zijn er wolkenvelden en flinke perioden met zon. De temperatuur doet op de eerste weekenddag een klein stapje terug naar 20 of 21 graden. Zondag lijkt het alweer ronduit zonnig te worden en waarschijnlijk lopen de temperaturen weer op.”

Je had het over een spannende strijd volgende week tussen koele en zeer warme lucht. Hoe zit dat?

“Klopt. De beide luchtsoorten gaan om ons land vechten. Daardoor kunnen de temperaturen dagelijks nogal verschillen. Ook neemt de kans op een bui toe. De kans op een lange periode van stabiel en zeer warm zomerweer is voorlopig niet bijster groot.”

