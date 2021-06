‘Komend weekend meer wolken en lagere temperaturen; woensdag mogelijk subtropisch’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Komend weekend dalen de temperaturen lichtjes en zijn er meer wolken aan de hemel te zien. Na het weekend is de warmte echter helemaal terug en lopen de temperaturen mogelijk op naar (sub)tropische hoogtes. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

“Vrijdag wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af”, volgens Kamphuis. “Het wordt 24 of 25 graden bij een zwakke of matige westelijke wind. Zaterdag is er eerst veel bewolking, maar later op de dag klaart het vanuit het noorden geleidelijk aan op en wordt het 19 of 20 graden. Zondag is het rustig weer. Met flinke perioden met zon wordt het zo’n 21 graden.”

Na het weekend schroeft moeder natuur de temperaturen verder op, aldus Kamphuis: “Maandag is de zomerwarmte helemaal terug en loopt het kwik op naar een zonovergoten 26 graden. Daarna blijft het warm. Mogelijk zelfs zeer warm op woensdag, als subtropisch lucht vanuit het zuiden van Europa oprukt. Dat blijft echter nog wel even afwachten.”