Ko Itakura definitief in Japanse Olympische ploeg

Foto: Sportphotoagency.com (L-R), *Ko Itakura* of FC Groningen, *Ritsu Doan* of Arminia Bielefeld

FC Groningen verdediger Ko Itakura is definitief geselecteerd voor de Olympische selectie van zijn land Japan.

Japan neemt het tijdens de Olympische Spelen in eigen land in de poulefase op tegen Zuid-Afrika, Mexico en Frankrijk. Op donderdag 22 juli is Zuid-Afrika de eerste tegenstander, drie dagen later speelt Japan tegen Mexico. Op woensdag 28 juli is Frankrijk de laatste tegenstander in de poulefase.

Ook voormalig FC Groningen aanvaller/middenvelder Ritsu Doan behoort tot de 18-koppige selectie van de Japanners. Doan speelt momenteel in Duitsland bij Arminia Bieleveld.