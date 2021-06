KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien en geeft code oranje

nieuws

Voor de provincie Groningen geldt vanaf vrijdagavond 19.00 uur een code oranje vanwege zware onweersbuien. Dat meldt het KNMI.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing voor extreem weer ook voor de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. “In het midden en noorden van ons land is code oranje van kracht voor zware onweersbuien”, meldt het KNMI. “Bij deze buien is er kans op zware windstoten en grote hagelstenen, van 2 tot 4 centimeter. Ook elders kunnen onweersbuien voorkomen. Hiervoor is code geel van kracht. De buien trekken later vanavond naar het noorden weg.”

Code oranje geldt tot 23.00 uur.