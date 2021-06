KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien en geeft code geel

Het KNMI waarschuwt in de nacht van zaterdag op zondag voor stevige onweersbuien. Voor de provincie Groningen is een code geel afgekondigd.

De waarschuwing werd gegeven rond 01.30 uur. “Een gebied met stevige regen- en onweersbuien boven het midden van het land trekt noordwaarts”, meldt het KNMI. “Deze buien kunnen lokaal gepaard gaan met windstoten van 60 tot 65 kilometer per uur, hagel en veel regen, 20 tot 30 millimeter in een uur. Naarmate de buien noordwaarts trekken worden ze geleidelijk minder intensief. De komende uren wordt het van het zuiden uit overwegend droog.”

Code geel geldt tot 05.00 uur.

Veel onweer momenteel, maar goed, ik denk dat iedereen dat zelf ook al wel door had. Ook de regenmeter wordt flink gevuld in Wezep. In rap tempo al 6mm. pic.twitter.com/KBjU0dEsck

— Stefan Verkerk (@Stefanuzz) June 19, 2021