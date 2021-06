Kinderen vragen Abel van Santen (97) alles over de Tweede Wereldoorlog

Abel van Santen (97 jaar) was 17 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vandaag hebben vijf kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Tamarisk de kans om hem vragen te stellen over deze tijd vanwege het project ‘Oorlog in mijn buurt’.

‘Oorlog in mijn buurt’ is een onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen bij elkaar brengt rondom persoonlijke buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat de kinderen de verhalen aan latere generaties doorgeven zodat de verhalen niet verloren gaan. De kinderen worden dan officiële ‘erfgoeddragers’. Dit betekent dat zij tijdens herdenkingen de kans krijgen deze verhalen te delen.

Meneer van Santen heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal maanden verplicht in Duitsland moeten werken. Toen hij dit niet wilde heeft hij 1.5 jaar moeten onderduiken. Hij heeft in die periode vaak in angst geleefd dat hij niet werd verraden.

De kinderen vonden het een leerzame ervaring: ”Ik vond het super interessant om de verhalen te horen van iemand die het echt zelf heeft meegemaakt” vertelt een leerling.

De leerlingen maken over het verhaal van Abel van Santen een presentatie. Deze presentatie wordt over een aantal weken mede aan hem getoond.