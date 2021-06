Kinderen glibberen tijdens modderdag: ‘heel vies’

Lekker vies worden in de modder. Dinsdagmiddag mocht het voor de kinderen van kinderopvang SKSG tijdens de internationale modderdag.

Het is smeren, glijden en glibberen geblazen in het Break Out Grunopark in Harkstede. De kinderen van de SKSG-locaties in Engelbert, Meerstad en het Break Out Grunopark hebben zich daar dinsdagmiddag verzameld en trotseren met elkaar verschillende modderuitdagingen.

‘Er is een survivalbaan, buikschuifbaan en de kinderen doen een spelletje modderestafette,’ legt Elte Hofman van SKSG uit. ‘Alles in de modder.’

De meeste kinderen vinden het geweldig. ‘Je bent heel vies. Dat vind ik heel leuk, want meestal mag dat niet van mijn ouders. Nu mag dat wel,’ vertelt een meisje.

‘Ik vond het buikglijden het leukste,’ zegt een ander meisje. Haar zwart geworden snoetje en in modder gehulde lijf doen vermoeden dat ze flink haar best heeft gedaan. ‘Ja,’ aldus bevestigt ze met brede glimlach.

De kinderopvang liet een viertal studenten van de Hanzehogeschool de praktische invulling van de dag bedenken, als studieopdracht. Het belangrijkste: ‘de kinderen moeten zo vies mogelijk worden’, vertelt student Eline Santing (23).

Wanneer de kinderen weer worden schoongespoten met de tuinslang, kijkt Eline met een positief gevoel terug op de middag. ‘De kinderen hebben het leuk gehad, wij hebben het leuk gehad. En ze zijn vies, dat is ook gelukt,’ lacht ze.

Zelf kan Eline ook wel een douche gebruiken. ‘Twee vrijwilligers zeiden: Eline moet een knuffel. Een stuk of tien kinderen vonden dat een goed idee. Maar stiekem vind ik het hartstikke leuk.’