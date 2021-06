Kennisonderneming Wagner verandert haar naam

nieuws

Kennisonderneming Wagner uit Groningen verandert de naam in ‘Wagner & Company’. Wagner wil zo de drie bedrijfsonderdelen duidelijker naar voren laten komen om daarmee een bredere doelgroep beter aan te spreken.

De onderneming bestaat uit drie onderdelen, namelijk het adviseren van raden en organisaties (Advisor & Development), onderwijs (Graduate School) en Learning By Experience. Door de groei die Wagner de afgelopen jaren doormaakte is de doelgroep veel breder geworden.

Directeur Philip Wagner: “De afgelopen jaren zijn we meer disciplines beginnen uit te voeren dan enkel onderwijs. Ook de komende jaren willen we weer stappen voorwaarts zetten. Met de naam Wagner & Company laten we ook zien dat we willen groeien.”

Wagner & Company werd in 1985 opgericht en is nu een internationaal opererend bedrijf. Er werken ongeveer honderd docenten vanuit kantoren in Groningen, Amsterdam en Willemstad (Curaçao).