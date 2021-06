Kelderwerk start crowdfundactie voor doorstart sportschool voor minima

nieuws

Met een crowdfundactie hoopt de Stichting Kelderwerk 35.000 euro op te halen, om na een eventuele heropening van de sportschool voor minima op eigen kracht verder te kunnen.

Halverwege maart kwam er, na twintig jaar, een einde aan de sportschool van de Stichting Kelderwerk. De lockdown gaf de sportschool de nekslag, zo stelde het bestuur destijds. De sportschool kon de vaste lasten, met name de huur van het pand aan de Ulgersmaweg, niet meer betalen.

De apparatuur van de sportschool staat nog wel in een opslag, zodat er bij een eventuele doorstart meteen gesport kan worden. “Maar om de stichting opnieuw leven in te blazen, is er geld nodig om een nieuwe locatie te huren voor een langere periode”, zo stelt Remco Kieft van de stichting. “Daarmee kan Stichting Kelderwerk, na deze opstart weer op eigen kracht verder.”

Doneren aan de stichting voor een doorstart kan via deze pagina.