KEI-week gaat werken met Testen voor Toegang

nieuws

Archieffoto: de KEI-week van 2017

Om de KEI-week veilig te organiseren gaat er in augustus gebruikt gemaakt worden van Testen voor Toegang of vaccinatiebewijzen. Dat laat de voorzitter van de introductieweek aan OOG Tv weten.

“We zijn blij dat we in zekere zin een normale KEI-week kunnen organiseren”, vertelt voorzitter Willemijn Griep. “Maar de week zal er wel anders uit gaan zien in vergelijking met eerdere edities. De afgelopen week hebben we als algemeen bestuur om tafel gezeten met de burgemeester, met de gemeente en met de verschillende onderwijsinstellingen. Daarin is besloten dat studenten die toegang willen hebben tot de KEI-week gebruik moeten maken van Testen voor Toegang of een vaccinatiebewijs moeten kunnen laten tonen. Het grote voordeel hiervan is dat we anderhalvemeterregel los kunnen laten.”

Drafbaan en Roodehaan

In het programma van de KEI-week zijn alle bekende onderdelen, als de informatiemarkt en de sportmarkt, terug te vinden. “We willen aanstaande studenten een zo goed mogelijke kennismaking met Groningen bieden. Wat echter wel verschilt met voorgaande jaren zijn de locatie. Waar de informatiemarkt voorheen op de Vismarkt plaatsvond vindt deze nu plaats op de Drafbaan. Ook zal er niet gebruik worden gemaakt van de Grote Markt maar van een terrein bij Roodehaan. Hier hebben we voor gekozen omdat deze locaties afgesloten zijn zodat we mensen die naar binnen willen kunnen controleren op een toegangsbewijs.”

“Alle vertrouwen dat het goed komt”

Griep denkt niet dat Testen voor Toegang gaat leiden tot minder aanmeldingen. “Ik kan uiteraard niet in de hoofden van de aanstaande studenten kijken, maar als we nu kijken naar de aanmeldingen dan zien we dat het heel goed gaat. Dat al veel mensen zich hebben aangemeld. En we zijn heel blij dat we weer een enigszins normale KEI-week kunnen organiseren. Het is een hele verbetering ten opzichte van vorig jaar toen vrijwel alles online plaatsvond.” Volgens de voorzitter moet er echter nog wel veel gebeuren voor men op 16 augustus los kan. “Er moet absoluut nog veel gebeuren en er moet nog veel geregeld worden. Maar dat hoort er bij en we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Meer informatie over de KEI-week is te vinden op deze website.