KEI-week 2021 nog niet zoals vanouds

Deze zomer hoeven de eerstejaarsstudenten de stad niet online te leren kennen. De KEI-week kan namelijk weer fysiek plaatsvinden. Het bestuur van de KEI-week heeft er vertrouwen in dat het ondanks wat maatregelen een fantastisch evenement wordt.

‘De evenementen worden vooral buiten de stad gehouden om zo de studenten over de stad te verspreiden’ zegt Willemijn Griep, voorzitter van de KEI-week. Samen met haar bestuur is Willemijn al een jaar bezig met het organiseren van het evenement. ‘Natuurlijk was het spannend met hoe en wat omtrent de versoepelingen, maar wij hebben er ontzettend veel zin in’ zegt Willemijn.

Door de pandemie ziet de KEI-week 2021 er nog niet zoals vanouds uit. ‘De informatiemarkt zal plaatsvinden op de Drafbaan en ook kan de parade niet doorgaan’ zegt Willemijn. ‘De activiteiten zijn alleen voor KEI-lopers. Er zal in de stad genoeg reuring zijn, maar de stadjers mogen helaas niet mee doen’ zegt ze.