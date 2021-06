‘Kans op vervuiling drinkwater in Stad door gaswinning in Drenthe’

nieuws

Als de NAM gas gaat winnen rond Assen, Vries en Eleveld, bestaat de kans dat het water in de Drentse Aa vervuild raakt. Deze rivier zorgt voor ongeveer 17,5 procent van het Groningse drinkwater. Dat bevestigt Ab Grootjans, emeritus hoogleraar ecohydrologie bij de Rijksuniversiteit Groningen vrijdagochtend aan RTV Drenthe.

Grootjans bevestigt daarmee de zorgen van landschapsecoloog Enno Bregman van de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk. Volgens een rapport van Bregman bestaat de kans dat diep grondwater vervuild raakt door de boringen. Dit grondwater van 5000 jaar oud komt op sommige plaatsen naar boven en vermengt zich met het oppervlaktewater.

Diepe glaciale geulen zouden daarnaast als geulen kunnen fungeren voor dit vervuilde water, die vervolgens gaan fungeren als snelwegen om verontreiniging te vervoeren.

Boringen voor mijnbouw in gebieden rond drinkwaterwinningen zijn niet toegestaan. De Raad van State moet zich nog uitspreken over plannen van de NAM om in Drenthe naar gas te boren. De onderzoekers vrezen echter dat de NAM zich bij haar uitspraak gaat beraden op 40 jaar oude kennis, zonder wetenschappelijke onderbouwing.