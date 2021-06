Kampeerautoliefhebbers kunnen camper laten wegen in Haren

nieuws

Foto via Pexels.com

De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) biedt eigenaren aanstaande zaterdag de gelegenheid om hun camper te laten wegen bij de P+R in Haren.

Uit onderzoek van de NKC bleek dat bijna veertig procent van de campers te zwaar beladen is. Dit kan gevaarlijk zijn, want, het gewicht kan de rijstabiliteit beïnvloeden en het remvermogen verslechteren. Bovendien is overbeladen strafbaar.

“Er zijn nog nooit zo veel nieuwe camperaars bij gekomen in zo’n korte tijd”, zegt directeur-bestuurder Stan Stolwerk van de NKC. “Het aantal campers in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Lang niet iedereen verdiept zich in de gewichten van de camper. Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit thema.”

Campereigenaren zijn zaterdag welkom tussen 10:00 en 14:00 op het parkeerterrein bij de P+R in Haren.