Kabinet wil nieuwe versterkingswet deels invoeren, Tweede Kamer steekt daar stokje voor

nieuws

Een versterkingsoperatie tot aardbevingsbestendige woningen in Ten Boer. Foto: Sebastiaan Scheffer

Een motie van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) waarin het kabinet opgeroepen wordt om een andere weg te bewandelen bij het uitvoeren van de Tijdelijke Wet Groningen is dinsdag met grote meerderheid aangenomen.

Het kabinet was van plan om de nieuwe versterkingswet maar voor een deel in te laten gaan. De Tijdelijke Wet Groningen regelt dat de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied geregeld wordt door de overheid. De NAM heeft door de wet geen invloed meer op het versterken van huizen en mag alleen nog de rekening betalen. De afgelopen periode bleek dat twee onderdelen in de wet ontbraken. Het gaat om een wetswijziging die regelt dat gedupeerden van de gaswinning en aardbevingen op kosten van het Rijk juridische bijstand en financieel advies kunnen krijgen. Daarnaast mogen Groningers zelf de versterking van hun huizen regelen. Indertijd zijn deze amendementen door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

De motie van Beckerman was gericht om niet akkoord te gaan met de route die het kabinet voor ogen heeft. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen. Alleen de VVD en de fractie Den Haan stemden tegen. Dat de motie is aangenomen betekent een gevoelige nederlaag voor het kabinet en het ministerie van Economische Zaken. Zij zullen nu een andere weg moeten gaan bewandelen om de Tijdelijke Wet Groningen in te voeren. Zo kan men er voor kiezen om de gaswet in te trekken en opnieuw in te dienen, ook kan men kiezen voor een novelle. Daarmee wordt de wet gewijzigd en moet de Tweede Kamer daar opnieuw over stemmen. Duidelijk is wel dat door de situatie er maanden vertraging is ontstaan.