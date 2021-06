Kabinet houdt rekening met opvlamming coronavirus in de herfst door mutaties

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Het kabinet noemt het een reëel scenario dat komende herfst het coronavirus opnieuw op gaat laaien, mogelijk door mutaties waartegen de bestaande vaccins onvoldoende bescherming bieden. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Een opleving van het virus hangt volgens De Jonge af van meerdere factoren. Zo kunnen mensen die in het buitenland vakantie vieren een nieuwe variant meenemen naar Nederland en vormt dit een risico voor de groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Volgens de minister is het daarom belangrijk dat eventuele oplevingen zo snel mogelijk, als het kan lokaal, worden bestreden. Er zal adequaat moeten worden gehandeld.

Om zicht te houden op de verspreiding van het virus zal de testcapaciteit tot februari volgend jaar op peil worden gehouden, waarbij er de mogelijkheid is om op te schalen. Ook het bron- en contactonderzoek van de GGD blijft nagenoeg intact. Op die manier kunnen lokale uitbraken, of een opleving onder een bepaalde groep, snel worden ontdekt, in kaart worden gebracht en bestreden worden. Het kabinet kan echter niet uitsluiten dat in het ergste geval een nieuwe lockdown noodzakelijk zal zijn.