Kaartverkoop Noorderzon donderdag van start

Foto: Niels Knelis Meijer

Donderdag 1 juli om 12:00 uur start de online kaartverkoop voor het Noorderzon Festival. Het gaat om kaarten voor het internationale hoofdprogramma en de eerste namen uit het &Society- en muziekprogramma.

Vervolgens worden elke week meer programmaonderdelen bekend gemaakt, waarna direct de online verkoop start. Op 22 juli is het complete programma op de website van het festival te vinden en zijn alle kaarten beschikbaar. De 31e editie van Noorderzon vindt plaats van 12 t/m 22 augustus in het Noorderplantsoen en op diverse locaties in de binnenstad. Het festival is vanwege de coronapandemie kleiner dan gewoonlijk. In de komende weken wordt ook meer bekendgemaakt over de vorm van het festival.

De organisatie heeft ook het muziekprogramma bekendgemaakt. Het gaat onder meer om Benny Sings, S10, Sylvie Kreusch en Luwten. Kaarten zijn online te bestellen via ‘noorderzon.nl’.