Jubileumshirts FC niet op tijd voor viering 50ste verjaardag

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

FC Groningen kan woensdag tijdens de aftrap van het jubileumseizoen nog niet de jubileumshirts laten zien. Dat heeft de FC dinsdagavond bekendgemaakt.

In de levering van de shirts is vertraging ontstaan. Marketingmanager Edwin Froma legt in een video op de FC-website uit dat de shirts in Azië zijn gemaakt. De fabriek waar ze vervaardigd worden moest enige tijd dicht vanwege corona. Daarnaast zijn er tegenvallers rondom het transport naar Nederland. De eerste levering van de shirts wordt begin juli verwacht. In eerste instantie gaat het om 350 thuisshirts en 250 uitshirts.

Froma zegt enorm te balen. Het jubileumshirt is een belangrijk onderdeel van de viering van de 50ste verjaardag van de club en zou woensdag gedragen worden bij de aftrap van het jubileumseizoen.

