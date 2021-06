JOVD verzet zich tegen aangekondigde initiatieven op gebied van inclusiviteit

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

De fractie van JOVD Groningen verzet zich tegen de aangekondigde initiatieven van D66 en GroenLinks op het gebied van inclusiviteit.

De Statenfractie van GroenLinks wil dat er een prijs komt voor het meest ‘inclusieve bedrijf’. D66 in de Groningse gemeenteraad wil een motie indienen om meer onderzoek te doen naar het slavernijverleden van Groningen en om eventueel de stad excuses te laten aanbieden. “Het stellen van quota of uitreiken van prijzen voegt niks toe, goede ondernemers zullen al een diverse en kwalitatieve samenstelling hebben in hun bedrijf”, laat voorzitter Tom Boer weten.

“Kijken naar kwaliteiten”

De JOVD is tegen het uitreiken van de prijs omdat in de praktijk ‘inclusiviteit’ zich meestal vertaalt naar het focussen op ras of afkomst van mensen in plaats van te kijken naar hun kwaliteiten. De jonge liberalen willen dan ook dat bedrijven puur kijken naar de kwaliteit van medewerkers en zich niet laten leiden door diversiteitsplannen. “Wij moedigen het aan ondernemers te belonen voor hun ondernemerschap, maar niet puur en alleen op basis van hoe divers de mensen zijn die in het bedrijf werken. Ik kom zelf uit een kansloze situatie en alleen mijn inzet en motivatie maakt dat ik vooruit kom.”

“Aanbieden van excuses is een zinloze symbolische daad”

Ook onderzoek doen naar de rol van Groningen in het slavernijverleden lijkt de JOVD geen goed plan. Wel juicht de partij het toe dat er meer aandacht komt voor de geschiedenis van de stad, maar men is van mening dat excuses maken geen goed idee is. “Het aanbieden van excuses is een zinloze symbolische daad, er zijn geen directe daders of nabestaanden van de slavernij aanwezig. Bovendien kan het de deur openzetten naar allerlei onbedoelde gevolgen”, zegt bestuurslid Steven Braham. De JOVD Groningen is uiteraard tegen elke vorm van discriminatie en racisme, maar denkt niet dat de voorstellen van D66 en GroenLinks bijdragen aan het bestrijden van racisme in Groningen.