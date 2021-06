Jorinde van Klinken opnieuw Nederlands kampioen discuswerpen

sport

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek is zaterdag in Breda voor het tweede jaar op rij nationaal kampioen geworden op het onderdeel discuswerpen. Ze kwam tot een afstand van 64 meter 28.

De 21-jarige Van Klinken was een klasse apart: de nummers 2 en 3 moesten respectievelijk ruim 7 meter en 12 meter toegeven. De beresterke atlete traint en studeert sinds vorig najaar in de Verenigde Staten. In mei van dit jaar vestigde Van Klinken wereldwijd de aandacht op zich door in Tucson het bestaande Nederlandse record met meer dan 4 meter te verbeteren tot 70 meter 22. Ze geldt daarmee als één van de favorieten voor de Olympische Spelen, over een maand in Tokio.

Haar clubgenote Susanne Voorrips pakte zaterdag zilver op de 800 meter, in een tijd van 2 minuut 08,24.. De kampioene van vorig jaar moest in een boemelrace de zege laten aan Bregje Sloot.