Jongeren vanaf 12 jaar met medisch risico kunnen prik-afspraak maken

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico kunnen vanaf dinsdag een vaccinatieafspraak maken bij de GGD. Dat heeft het RIVM dinsdagmiddag bekendgemaakt.

Het gaat om jongeren geboren in de periode van 01-01-2004 tot 30-06-2009 en al jaarlijks een uitnodiging krijgen voor een griepprik. Zij ontvangen de komende periode een uitnodiging via hun huisarts. Vervolgens kunnen zij een afspraak maken bij de GGD waarbij ze gebruik moeten maken van een speciale code. De groep gaat ingeënt worden met het vaccin van Pfizer. In totaal worden er tussen de 60.000 en 100.000 jongeren uitgenodigd.

De 12- tot 17-jarigen die tot de doelgroep behoren en in een instelling wonen worden vanaf deze week in hun instelling gevaccineerd. Jongeren met kanker kunnen vanaf half juli worden gevaccineerd in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

