Jongedame raakt lichtgewond bij ongeval aan Eemskanaal; betrokken fietser rijdt door

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Een jonge vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval aan het Eemskanaal. Ze kwam op een scooter in botsing met een fietser, die doorreed na het ongeluk.

De fietser en de scooter, waarop twee jonge vrouwen zaten, kwamen in botsing op de kruising van het Eemskanaal en de Holstek. De botsing zorgde ervoor dat de twee dames op de scooter hard ten val kwamen. Een van de twee opzittenden van de scooter moest door ambulancepersoneel worden behandeld aan lichte verwondingen.

De fietser is na het ongeval doorgereden zonder zijn of haar gegevens achter te laten. De politie zocht in de omgeving naar de fietser, maar heeft deze niet direct aangetroffen.