Jeroen Niezen benoemd als dagelijks bestuurder bij Noorderzijlvest

nieuws

Foto: Robert Wieringa voor Waterschap Noorderzijlvest

Jeroen Niezen is benoemd als dagelijks bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

Door de fractie Water Natuurlijk is Niezen op 26 mei voorgedragen als opvolger van Wilma Jongsma. Jongsma legde haar functie op 1 april neer om persoonlijke redenen. Ze maakte bekend ook niet terug te keren in het algemeen bestuur. Vanwege de digitale algemene bestuursvergadering vond de stemming schriftelijk plaats. Woensdag is de uitslag bekendgemaakt, waarbij Niezen inmiddels is benoemd en beëdigd.

Niezen heeft jarenlange ervaring in de waterschapswereld en is bestuurlijk actief geweest bij diverse overheden.