Jellie Tiemersma wint Els Borst Netwerk Inspiratieprijs 2021

Jellie Tiemersma (l) krijgt uit handen van Wieke Paulusma (r) bloemen aangereikt. Foto: EBN

Jellie Tiemersma uit Groningen is zaterdag aangewezen als winnares van de Els Borst Netwerk Inspiratieprijs 2021.

Leden van het Els Borst Netwerk hadden dit jaar weer de mogelijkheid om een inspirerende D66-vrouw te nomineren. In totaal werden er vijf vrouwen genomineerd. Behalve Tiemersma waren dit Marlou Jenneskens, Jony Ferket, Maruška Lestrade-Brouwer en Carline van Breugel. De winnares van vorig jaar, Fonda Sahla, maakte zaterdag bekend dat Tiemersma de prijs gewonnen had. Zij werd vervolgens door het bestuur in het zonnetje gezet met bloemen en de inspiratieprijs.

“Ik hoop met deze prijs mijn visie op thema’s als diversiteit en inclusief ondernemerschap een mooie boost te kunnen geven”, laat Tiemersma in een eerste reactie weten. Het thema van de wedstrijd van dit jaar was ‘Inspirerend tijdens corona’. Het bestuur was op zoek naar kandidaten die zich al langere tijd inzetten voor de thema’s waar het Els Borst Netwerk voor staat zoals gendergelijkheid, en juist nu tijdens de coronacrisis, daar een bijzondere prestatie in hebben geleverd.