Jannick en Sam uit Haren gaan 48 uur hardlopen en rozen rondbrengen voor KiKa

Jannick Plantinga en Sam van Alst uit Haren gaan zichzelf op 24 en 25 juni slopen voor het goede doel. Ze lopen 48 uur lang iedere 4 uur 4 mijl, om geld in te zamelen voor de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Tijdens deze challenge gaan de Harenaren rozen rondbrengen bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het geld wat ze met de rozen ophalen, gaat naar de actie die Plantinga opzette voor de ‘Run for KiKa-marathon. De twee lopers streven naar een eindbedrag van 5.000 euro en de teller staat nu al op ruim 3.300 euro.

Plantinga is geen onbekende bij extreme hardlooptchten. Op 11 september staat voor hem de de Jungfrau marathon in Zwitserland op het programma, een marathon in de bergen. “Naast dat ik altijd op zoek ben om het uiterste uit mezelf te halen wil ik ook graag iets betekenen voor mensen die het echt nodig hebben”, zo stelt Plantinga.

Rozen thuisbrengen voor donaties

Als je een roos thuisgebracht wilt krijgen door één van de twee lopers, kun je een minimumbedrag van 20 euro doneren voor de loopactie via deze link. Wanneer je dat hebt gedaan, kun je de naam van de persoon die je wilt verrassen, het bezorgadres en een persoonlijke boodschap sturen naar dit emailadres. Je kan ook meelopen en/of de roos zelf bezorgen, meld je dan ook aan via het emailadres. De rozen zijn gesponsord door Bloemen Mozaïek Haren.

“Wanneer de persoon niet thuis is proberen we het later nog eens. Mocht het niet lukken dan leggen we de roos en de persoonlijke boodschap voor de deur neer”, voegt Plantinga toe. Jannick en Sam bezorgen in Haren, Helpman, Glimmen, Onnen, Noordlaren en Groningen binnen de ring.