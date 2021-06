‘Intensive Care-afdeling Martini Ziekenhuis officieel corona vrij’

nieuws

De Intensive Care-afdeling van het Martini Ziekenhuis is sinds dinsdag officieel corona vrij. Dat laat een IC-verpleegkundige weten op Instagram.

Op de afdeling liggen nog wel een aantal corona-patiënten maar omdat deze allemaal 2 keer negatief zijn getest heerste er dinsdag een feestelijke stemming. Te meer omdat een patiënt uit Rotterdam, die wekenlang intensief behandeld is in Groningen, terug mocht richting de Randstad. Dat de aanwezige patiënten negatief zijn getest betekent ook dat de sluis naar de afdeling aan de achterzijde nu open is. Ook spatbrillen, FFP2-maskers, schort en muts zijn niet meer nodig.

Mocht er wel een patiënt in het ziekenhuis binnenkomen die positief getest is op het coronavirus, of waarbij men een verdenking daarvan heeft, dan kunnen deze opgenomen worden in één van de vier patiëntenkamers in het ziekenhuis die beschikken over een sluis. “Nu maar hopen dat de cijfers gunstig blijven. We kunnen bijkomen in de zomer. En we hopen dat de Delta-variant niet bij ons gaat huishouden. Het lijkt erop dat Engeland al gaat stoppen met versoepelen”, schrijft de IC-medewerker.

