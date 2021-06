Insectenexpositie als oproep aan Stadjers en gemeente: ‘Minder maaien, meer groen laten groeien’

nieuws

Een asbij op een bloem- Foto: Natuurmonumenten

Gemeentes moeten ‘insectvriendelijker’ worden. Met die boodschap organiseert Natuurmonumenten aanstaande vrijdag een expositie over insecten op de Grote Markt. Daarmee wil de organisatie inwoners van Groningen aansporen om een petitie te tekenen en daarmee de gemeente Groningen oproepen om minder te maaien en meer planten, struiken en grasvelden uit te laten bloeien.

De reizende insecten-expositie van Natuurmonumenten moet insecten een ‘smoel’ geven. “Omdat veel Nederlanders van strak gemaaide perkjes houden en het liefst geen onkruid in de tuin en in de straat willen hebben, maken we het insecten heel moeilijk om te overleven”, zo stelt Natuurmonumenten. “Een doodgereden wolf of verweesde babydasjes beheersen dagenlang het nieuws, maar over insecten kijkt men nog te vaak heen. Terwijl insecten misschien minder aaibaar dan zoogdieren zijn, maar wel superbelangrijk. Een bron van leven.”

De expositie bestaat uit manshoge borden met evengrote insecten erop. Ze kijken je aan en vragen ‘waar zijn mijn bloemen en planten gebleven?’ en ‘waarom is mijn slootkant gemaaid?’. Boswachter Bart Zwiers: “Het is echt tijd dat insecten een stem krijgen en we hen in bescherming nemen. In je eigen tuin kun je veel doen, en ook het groenbeheer van gemeentes speelt hierin een belangrijke rol. We willen mensen bewust maken van het probleem en ze aansporen in actie te komen. Met de petitie roepen wij alle gemeentes op om insect-vriendelijker te worden. Bijvoorbeeld minder vaal maaien, minder vaak een sloot uitbaggeren en meer ruimte creëren waar ‘onkruid’ haar gang kan gaan. Zo ontstaat er vanzelf meer groen en meer kleur.

De expositie is in de buitenlucht en voor iedereen gratis te bezoeken. De petitie is hier te tekenen.