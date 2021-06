Inschrijftermijn Zonnepark Meerdorpen verlengd

nieuws

Foto: Grunneger Power

De inschrijftermijn voor deelname aan Zonnepark Meerdorpen is verlengd. Dat laat energiecoöperatie Grunneger Power maandagmiddag weten.

Zonnepark Meerdorpen is ontwikkeld door Grunneger Power in samenwerking met Sunprojects. Het park ligt vlakbij de A7 en Roodehaan en ligt aan de rand van een groter zonnepark dat bekend is onder de naam Roodehaan. Zonnepark Meerdorpen bestaat uit bijna 2.300 zonnepanelen. “Inwoners van Groningen kunnen één of meerdere zoncertificaten aanschaffen waarmee ze in bezit komen van een zonnepaneel”, vertelt Barbara van Brug van Grunneger Power. “Inmiddels zijn ruim de helft van de panelen vergeven. De inschrijfperiode om in te stappen hebben we verlengd tot 30 juni.”

Het zonnepark bij Roodehaan is niet het eerste zonnepark dat door Grunneger Power ontwikkeld wordt. Vier jaar geleden werd er een park op Vierverlaten bij Hoogkerk gerealiseerd. Zowel Zonnepark Vierverlaten als Meerdorpen komen volledig in eigendom van lokale bewoners. Hierdoor gaan de opbrengsten niet naar buitenlandse investeerders maar direct naar de bewoners.

Meer informatie vind je op deze website.