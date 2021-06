Inbrekers halen woning overhoop van bewoners die op vakantie zijn

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Inbrekers hebben zondag hun slag geslagen in een woning in de wijk Klein Martijn in Groningen. De bewoners van de woning waren op vakantie. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

“Vanavond werden wij naar een woning gestuurd in de wijk Klein Martijn”, vertelt de politie. “Ter plaatse bleek dat in het pand was ingebroken. De hele woning was doorzocht op waardevolle spullen. De bewoners waren op vakantie. Zij moesten triest genoeg terugkeren vanaf hun vakantieadres. Wij hebben hen ter plaatse opgevangen.” Volgens de politie hebben de bewoners direct aangifte gedaan.

Maandag zal de Forensische Opsporing sporenonderzoek verrichten in de woning. De politie roept mensen op die meer informatie hebben, of die mogelijk iets gezien hebben, zich te melden op telefoonnummer 0900 88 44.

