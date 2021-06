“Ik mag hopen dat het hoger onderwijs vanaf september weer normaal zal zijn”

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Het demissionaire kabinet kondigde vrijdagavond verregaande versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Voor de studenten in het hoger onderwijs is er echter nog geen duidelijkheid. De GSb wil dat die duidelijkheid er snel komt.

“Als je in september nog altijd met anderhalvemeter-onderwijs te maken gaat hebben dan ontkom je er niet aan dat het onderwijs nog voor een groot gedeelte digitaal zal plaatsvinden”, vertelt voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond, GSb. “Reken ook maar uit. Als in een collegezaal normaal 25 mensen kunnen, kunnen er dan acht of negen plaats nemen. Dus wij hopen echt dat het onderwijs in september zonder beperkingen van start kan. Opnieuw digitaal onderwijs betekent namelijk meer achterstanden en opnieuw een lichting studenten die de universiteit en hogeschool nauwelijks gaat zien.”

Wel zegt Jongman dat het veilig moet kunnen. “Voor iedereen moet het veilig zijn, dat staat buiten kijf. Als er andere varianten van het coronavirus rond gaan waren, met alle gevolgen van dien, dan snappen wij dat je iets moet. Maar het zou wel bizar slecht zijn.” Daarnaast maakt Jongman zich zorgen over de aanstaande KEI-week. De Kommissie Eerstejaars Introductie waarbij aanstaande studenten van oudsher kennismaken met de stad. “Deze wordt gehouden van 16 tot en met 20 augustus. Het kabinet zegt dat ze op 13 augustus met duidelijkheid gaan komen of introductieweken door kunnen gaan. Dat is te laat. Je kunt niet in drie dagen een volwaardige introductieweek gaan opzetten. Wij roepen het kabinet echt op om eerder met duidelijkheid te komen.”