“Ik heb genoeg mensen gezien met een grote bek, maar dat is niet de sleutel tot succes”

Foto: Danny Blom

Hij kan zijn geluk niet op. De 21-jarige Jordi Mulderij uit Stad. In 2013 stapte hij voor het eerst de OOG Radio-studio binnen, acht jaar later zal hij vanaf 3 juli te horen zijn op Radio Veronica.

Hoi Jordi! Het is een dooddoener, maar hoe is het met je?

“Ja, ik ben echt ontzettend blij joh. Ik had dit ook echt niet verwacht, echt fantastisch. Ik kreeg het nieuws vorige maand te horen dat Radio Veronica mij graag wilde hebben. De afgelopen weken heb ik het stil moeten houden, en vandaag is het dan wereldkundig gemaakt. Hoewel ik eerlijk moet bekennen dat het nieuws nog altijd niet echt geland is. Het is nog steeds onwerkelijk. Wellicht ook omdat dit mijn grote droom is. Als kleine jongen wilde ik graag radio-dj worden op een grote zender. Echt super.”

Hoe komt het dat Radio Veronica jou ineens wil hebben?

“Het is gekomen dankzij een demo. Als je radio maakt, en als je jezelf in de kijker wilt spelen, dan heb je de mogelijkheid om demo’s te sturen naar radiostations. Door middel van zo’n demo krijgt een zenderbaas dan een indruk van je. In 2019 ben ik een opleidingstraject gestart bij XM, The Talent Station. Dit is een radiozender van Talpa waarbij ik gecoached werd door Jantien van Tol en Demi Saulic. Door de coronacrisis is dit vorig jaar helemaal stil komen te liggen. Ik heb echter contact met hen gehouden. Onlangs stuurde ik hen een demo, die is doorgestuurd naar de zenderbaas van Radio Veronica, Rob Stenders, en twee dagen later kreeg ik telefoon.”

Dan neem je je telefoon op, en dan hoor je de stem van Rob Stenders …

“Ja, bizar joh! Ik nam de telefoon op, ik hoorde een stem, en ik dacht, die stem ken ik! Maar ik dacht ook, dit kan niet. Dit kan echt niet. Ik dacht dat ik misschien wel in de maling werd genomen. Dus ik was in het begin best wel terughoudend. Uiteindelijk hebben we een heel goed gesprek gehad en kwam er een uitnodiging om een kop koffie te drinken. Maar ik was zo in de war dat ik helemaal vergeten was welke dag we nu afgesproken hadden. Dus vol schaamte heb ik hem ge-appt en gevraagd of het nu op dinsdag was dat we afgesproken hadden. Daarop reageerde hij door te zeggen: ‘Dat hebben je hersens goed onthouden’, haha.”

Even terug naar die demo. Wat was daarin te horen?

“Nadat ik een aantal jaren een programma op OOG Radio heb gepresenteerd ben ik een aantal jaren geleden verhuisd naar Simone FM, waar ik tegenwoordig de middagshow presenteer. In de demo was dat geluid te horen. Ik heb voor de demo echt de stukken geselecteerd waarin ik zelf naar boven kwam drijven. Ik vind het belangrijk dat de demo mij als persoon laat horen. En niet door middel van items of rubriekjes, maar gewoon hoe ik ben, hoe ik als radio-dj ben, hoe ik radio maak.”

Ik hoor een hele bescheiden jongeman …

“Tjah. Weet je. Ik ben gewoon mezelf. Ik wil ook mezelf kunnen zijn. Ik heb genoeg gasten met een grote bek zien rondlopen. Maar dat is niet de sleutel tot succes. Als je jezelf bent, je jezelf kunt zijn, dan kun je bereiken wat je wilt. Soms is er wat geluk en wat hulp bij nodig. Maar het begint allemaal met jezelf zijn. En ik probeer mezelf te zijn. En als jij zegt dat ik bescheiden over kom, dan heb je denk ik wel gelijk.”

Vanaf 3 juli te horen op Radio Veronica. Wat kunnen we verwachten?

“Hoe het programma er precies uit gaat zien, dat weet ik nog niet. Wat ik belangrijk vind is dat er veel interactie is met de luisteraars, dat ik met hen in contact kom. Ik wil de luisteraar er echt bij betrekken. Dat vind ik de leukste radio. Ja, ik ben de radio-dj, maar de luisteraar is in mijn programma net zo belangrijk. Ik wil graag iets maken waarvan zij na afloop kunnen zeggen, dat was mooi, dat was fijn. De muziek in het programma krijg ik aangereikt op een playlist, maar voor de rest krijg ik heel veel vrijheid. We weten allemaal dat Rob ook een hele vrije radiomaker is, dus ik verwacht dat ik ook veel ruimte krijg. Daarnaast wil ik ook niet al te veel vastleggen. Dan wordt het zo’n vooraf ingestudeerd geheel, en daar ben ik helemaal niet van.”

Persoonlijk kennen wij elkaar al heel lang. Ik heb je als jong mannetje bij OOG Radio zien binnenlopen. Ik weet ook dat jij één grote fan hebt. Een fan die het prachtig vond dat jij op OOG te horen was. Hoe heeft hij gereageerd, want ik neem aan dat je weet wie ik bedoel …

“Haha, ja. Je bedoelt mijn opa. Ja, dat is mijn grootste fan. En mijn oma overigens ook. Bij OOG kwamen ze regelmatig langs om even te komen kijken hoe hun kleinzoon radio maakte. Ja, die mensen zijn zo blij en trots. Er was ook geen persbericht nodig dat ik nu naar Radio Veronica ga. Ze hebben het geloof ik aan iedereen verteld die het maar wilde horen. Ze vinden het fantastisch.”

Radio Veronica

Het programma van Jordi Mulderij is vanaf 3 juli iedere zaterdag en zondag te horen tussen 18.00 en 21.00 uur op Radio Veronica. Daarnaast blijft hij te horen op Simone FM waar hij de Middagshow voor zijn rekening neemt.