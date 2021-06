Hunzedalvaart op de Emma: “Eindelijk kunnen we dit nu aanbieden”

nieuws

Foto: Museumschip Emma (PW 17) foto Noordelijk Scheepvaartmuseum, Antrude Oudman

Op het oude directievaartuig Emma van het Noordelijk Scheepvaartmuseum via de oude rivier de Hunze naar het Zuidlaardermeer varen. Het kan vanaf volgende week zaterdag.

“We bieden al langer tochten aan met ons schip”, vertelt woordvoerder Karlijn Donders. “Zo kon je al via het Reitdiep varen of in de richting van Onderdendam. Maar vorig jaar hebben we samen met Het Groninger Landschap iets nieuws ontwikkeld. Een vaartocht via de Onnerpolder en Westerbroekstermadepolder richting het Zuidlaardermeer. Onderweg vertelt een gids van Het Groninger Landschap over de bijzondere flora en fauna die men in het gebied tegenkomt. Het hele plan was vorig jaar februari klaar. Toen de eerste tocht gepland stond, en de eerste boekingen ook al binnen waren, toen kwam corona. Inmiddels, ruim een jaar later, kunnen we dan toch onze eerste tocht aan gaan bieden.”

De eerste tocht vindt plaats op 26 juni. Daarna wordt er ook gevaren op 17 en 27 juli en 14 augustus. Het Groninger Landschap heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het Hunzedal zoveel mogelijk in zijn oude staat terug te brengen. Bijvoorbeeld door een ander waterbeheer te gaan voeren. Zo is in de winter het waterpeil hoger dan in de zomer. Planten en dieren hebben hier baat bij. Het heeft er voor gezorgd dat de Oostpolder een waar vogelparadijs is geworden voor bijvoorbeeld de fuut, kemphaan, watersnip en witwangstern.

Meer informatie is te vinden op deze website.