Hugo de Jonge: “Dertien miljoen prikken gezet”

De vaccinatiecampagne komt steeds meer op stoom. Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid laat woensdag weten dat inmiddels 13 miljoen prikken zijn gezet.

Volgens De Jonge gaat het vaccineren steeds sneller. Werd er over de eerste miljoen prikken nog 45 dagen gedaan, inmiddels prikt men een miljoen vaccinaties per vier dagen weg. Woensdag kregen mensen geboren in 1997 en 1998 toestemming om een vaccinatieafspraak te maken. De groep die in 1997 geboren werd bestaat uit ruim 219.000 mensen, de groep die in 1998 het levenslicht zag bestaat uit 223.000 mensen.

De laatste groep die een uitnodiging krijgt is de lichting 2003. De verwachting is dat zij aan het einde van deze week een afspraak kunnen gaan maken.

De x-miljoenste prikken volgen elkaar steeds sneller op:

1e in 45 dagen

2e in 23 dagen

3e in 22 dagen

4e in 9 dagen

5e in 10 dagen

6e in 10 dagen

7e in 7 dagen

8e in 7 dagen

9e in 7 dagen

10e in 7 dagen

11e in 6 dagen

12e in 4 dagen

Vandaag in 4 dagen: de #13miljoensteprik!💉💪 pic.twitter.com/l10GNSAYT2

— Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 16, 2021