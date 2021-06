“Houd Stadjerspas toegankelijk voor mensen met weinig geld”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De Stadjerspas hoort toegankelijk te zijn voor alle Groningers met een minimum inkomen. Volgens PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra is dat niet altijd het geval.

Met de gratis Stadjerspas krijg je korting op veel activiteiten en artikelen. Maar het probleem begint bij de aanvraag. Daarbij moet je een DigID bezitten, en daarnaast een QR-code kunnen aflezen met een smartphone of tablet. Loopstra vindt het vreemd dat de gemeente ervan uit gaat dat iedereen een smartphone en DigID heeft, terwijl juist mensen in de bijstand daar vaak geen geld voor hebben. Bovendien is een DigID niet verplicht.

Volgens het raadslid laten mensen de Stadjerspas al snel links liggen als ze zich iedere keer moeten aanmelden via een website, en een QR-code moeten scannen met een app op hun smartphone. Hij vindt dat de gemeente duidelijker moet communiceren dat er ook een fysieke pas is waarmee je korting kunt krijgen. Loopstra stelt woensdag vragen aan het gemeentebestuur om daar verandering in te brengen.