Horeca tevreden over eerste weekend, maar wel ruimte voor verbetering

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Koninklijke Horeca Nederland is tevreden over het eerste weekend waarin nagenoeg alle horecagelegenheden weer open waren. Toch ziet KHN ook verbeteringen.

Door versoepelingen van de coronamaatregelen gelden er sinds dit weekend geen landelijke sluitingstijden meer en mogen nachtclubs en discotheken voor het eerst weer open sinds maart 2020. Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland laat weten tevreden te zijn. Wel konden door problemen met Testen voor Toegang sommige nachtclubs in het land niet op volle capaciteit open. “Daar hadden ze natuurlijk wel op gerekend qua inzet van personeel. Dit zijn de zaken die het langst dicht moesten blijven, dus je had gehoopt dat het bij de heropening soepel verliep”, laat Beljaarts aan het ANP weten.

Het testen levert volgens de KHN ook andere problemen op. Met name voor bedrijven die een deel van de avond restaurant zijn en het andere deel een plek aanbieden waar gedanst kan worden. Bedrijven moeten nu per dag bepalen of ze opengaan zonder testen, waardoor bezoekers afstand moeten houden, of dat ze kiezen voor testen waardoor extra eisen vervallen. In een geval van een restaurant moeten bezoekers voldoende afstand houden, maar dan kan er later in de avond niet gedanst worden. “Het zou zeker mogelijk moeten zijn om even een uurtje dicht te gaan en schoon te maken en dan volgens het andere regime te openen.” Beljaarts hoopt dan ook dat de regels snel wordt aangepast.