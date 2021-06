Hoop op nog een jaar Arjen Robben bij FC Groningen neemt toe

sport

Arjen Robben

De hoop dat Arjen Robben toch nog een jaar bij FC Groningen blijft is verder gevoed.

De 37-jarige aanvaller en oud-international deed zaterdag namelijk een half uur mee in een wedstrijd van FC Groningen O-18 tegen FC Utrecht O-18.

Robben maakte dit seizoen zijn comeback bij FC Groningen nadat hij een jaar niet had gevoetbald. Dat ging met vallen en opstaan, want Robben raakte geblesseerd waardoor hij een groot deel van het seizoen miste. Hij kwam uiteindelijk in zeven duels in actie. Pas in de nacompetitie tegen FC Utrecht speelde Robben een hele wedstrijd.

Robben heeft nog geen besluit genomen over komend seizoen. De aanvaller heeft wel steeds gezegd dat hij dat fysiek moet aan kunnen.