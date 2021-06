“Hoogkerk is diep geschokt, dit is niet voorstelbaar”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bloemen aan de voorzijde van de supermarkt aan de Zuiderweg in Hoogkerk. Tussen de bloemen ook tekeningen, briefjes met daarop lieve woorden, en kaarsjes. Hoogkerk is diep geschokt door de dodelijke steekpartij zondag waarbij een minderjarige dorpsgenoot om het leven kwam.

“Dit is onvoorstelbaar”, vertelt Ronald Kenter die voorzitter is van de wijkraad in Hoogkerk. “We zijn diep geschokt, en heel veel deelneming aan de ouders van het slachtoffer. Dat is mijn reactie, maar wie je ook in Hoogkerk spreekt, iedereen zal je hetzelfde antwoord geven. De gevoelens liggen heel diep en we zijn heel erg geschrokken van wat hier gisteren gebeurd is. Iedereen is heel erg onder de indruk. Dat blijkt ook wel uit de stille tocht die komende woensdag gehouden gaat worden. Het geeft aan dat het hele dorp geschrokken is maar het ook samen wil verwerken.”

Supermarkt

Het steekincident vond zondag rond 15.00 uur plaats. “Ik denk dat ik de eerste geluiden rond 15.15 uur hoorde. Mijn dochter werkt in de supermarkt waar het is gebeurd. En dan schrik je enorm. Het personeel is opgevangen in de bedrijfskantine van de supermarkt. Voor hen is het ook vreselijk wat ze meegemaakt hebben.”

“Waar gaat het over hè?”

De politie kon kort na het steekincident een 23-jarige verdachte aanhouden. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. “Waar gaat het over hè? Dat zoiets zomaar gebeurd. De afgelopen jaren zagen we met enige regelmaat reportages van steekpartijen in het journaal. Meestal ver weg. En nu is het ineens bij ons in het dorp. Maar we moeten er mee verder. Op dit moment is het belangrijk om steun te betuigen en om onze afschuw er over uit te spreken. Voor de rest moeten we het onderzoek van de politie afwachten.”