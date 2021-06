Honderden mensen aanwezig bij stille tocht in Hoogkerk (foto’s)

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In Hoogkerk hebben woensdagavond honderden mensen een stille tocht gelopen voor de veertienjarige jongen die afgelopen zondag om het leven kwam bij een steekpartij bij een supermarkt op de Zuiderweg in het dorp.

“Het is muisstil hier”, vertelt verslaggeefster Mirre van de Klok rond 19.00 uur. “De mensen hebben zich verzameld bij de supermarkt waar de steekpartij heeft plaatsgevonden. Doordat het muisstil is, is het erg indrukwekkend.” Onder de aanwezigen waren ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen en wijkwethouder Paul de Rook (D66) die hun steun betuigden. De aanwezigen liepen vanaf de supermarkt naar het huis waar de jongen woonde. Daarna liep men weer terug naar de Zuiderweg.

De steekpartij vond afgelopen zondag rond 15.00 uur plaats. Ondanks de massale inzet van hulpdiensten kwam de jongen ter plaatse te overlijden. Een 23-jarige man uit Groningen kon korte tijd later worden aangehouden. De politie maakte zondag bekend dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De rechter-commissaris maakte woensdag bekend dat hij langer in voorarrest blijft.

Later meer.

Bij de supermarkt, waar de steekpartij zondag plaatsvond, verzamelden zich rond 19.00 uur honderden mensen. Foto: Mirre van de Klok

Onder de aanwezigen burgemeester Koen Schuiling (r) van de gemeente Groningen en wijkwethouder Paul de Rook. Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl

Honderden mensen liepen vervolgens een stille tocht, die richting het huis waar de jongen woonde voerde. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Bij de woning waar het slachtoffer woonde werden bloemen gelegd. Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl

De stille tocht eindigde bij de supermarkt op de Zuiderweg. Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl