“Hoe OOG met mensen in een rolstoel omgaat, zo zou het in de hele samenleving moeten gaan”

nieuws

Radiomaker Wesley Ferwerda werd vrijdagavond bij de uitreiking van de Lokale Media Awards uitgeroepen tot omroepvrijwilliger van het jaar. Een dag later is Ferwerda nog steeds opgetogen maar tegelijkertijd ook realistisch.

“Ik ben echt heel blij”, vertelt Ferwerda. “Dat is de korte reactie als je me vraagt hoe blij ik ben. Voor mij was de nominatie al een hele mooie erkenning, een ultiem compliment. Maar dat je dan je naam hoort, en dat je hoort dat een derde van de mensen die gestemd heeft op mijn naam heeft geklikt, dan is dat wel super. Hoewel ik er ook direct bij zeg dat ik het niet alleen doe. Dat ik mooie radioprogramma’s kan maken is omdat we het samen met een heel team maken. Dat is ook de kracht van deze prijs. De prijs benadrukt hoe belangrijk de vrijwilliger is. En bij OOG zijn er heel veel mensen die hun beste beentje voor zetten. Dat klinkt heel politiek correct, maar we doen dit samen, met zijn allen.”

Uitzichtloosheid omdraaien in iets positiefs

Ferwerda werkt inmiddels alweer heel wat jaren voor OOG Radio waarbij hij de laatste jaren eindredacteur is van het OOG Sport-programma op de radio. Sinds zijn twaalfde zit hij in een rolstoel en ondanks dat hij weet hoe zijn leven er in grote lijnen uit zal gaan zien probeert hij het maximale te bereiken. “Ik heb uitzichtloosheid om proberen te draaien in iets positiefs. Ik laat zien dat mensen in een rolstoel zoiets kunnen doen en kunnen bereiken. Dat ze mooie radioprogramma’s kunnen maken. En dat is ook wel wat mijn doel is. Dat ik aan ouders die een gehandicapt kind hebben kan laten zien dat dit mogelijk is. En ik realiseer me terdege dat geluk daar een rol bij speelt.”

Voorbeeld voor de samenleving

Omroepvrijwilliger van het jaar is een prijs die vrijdag voor het eerst in het bestaan van de Lokale Media Awards werd uitgereikt. Directeur en hoofdredacteur Evert Janse van OOG liet weten dat het de prijs is waar ze als omroep de zinnen op hadden gezet. Omdat men de vrijwilligers belangrijk vindt, en dat er ook unaniem was besloten om Wesley te nomineren. “Evert heeft hele mooie worden gesproken. Het was heel eervol. Hij klonk ook wat emotioneel. Dat hij deze prijs ook belangrijker vond dan de titel ‘Omroep van het Jaar’, dat had ik niet verwacht. Maar ik denk dat wat hij zegt alles over OOG zegt. Bij OOG heb ik me nooit anders gevoeld. Er is bij OOG niemand die kijkt naar die rolstoel. Hoe de omroep met mensen in een rolstoel omgaat, dat is een voorbeeld voor hoe het in de hele samenleving zou moeten gaan.”

Inspiratie

En dan gaat het over de rolstoel. “Ja, ik vind dat het de afgelopen weken daar te vaak over is gegaan. Ik begrijp wel dat je de rolstoel nodig hebt om het verhaal te vertellen. Maar het zou ook moeten gaan over het bedrijven van journalistiek. Dat ik dit ondanks mijn situatie op een goede manier kan doen, en dat ik kwalitatief werk kan leveren. Ik hoop oprecht dat ik een inspiratie kan zijn voor andere mensen.”

Inclusie en diversiteit

Dat Ferwerda zich thuis voelt bij de omroep wordt ook versterkt door andere zaken. “Ik heb dat gisteren ook benoemd. OOG is een kweekvijver. Je klopt aan, en je kunt een programma maken. En dat hoeft niet direct super goed te zijn. Binnen OOG zijn alle lagen van de samenleving vertegenwoordigd, zoals dat in de maatschappij ook is. Inclusie en diversiteit zijn begrippen die het ook goed doen. Door die situatie, en doordat er betaalde professionele krachten en vrijwilligers rondlopen, kun je ontzettend veel leren. Er is een hele mooie kruisbestuiving. Daarnaast is er ook geen gebrek aan mensen met ambitie. Persoonlijk gedij ik erg goed onder mensen die ambitie hebben. Dat voelt heel prettig.”