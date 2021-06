Hitachi Capital Mobility verdwijnt van stadion FC Groningen; Euroborg voor één jaar terug

nieuws

Omdat Hitachi Capital Mobility van naam verandert, gaat ook het stadion van FC Groningen vanaf nu verder onder een nieuwe naam. Omdat het bedrijf nog maar een contract heeft voor een jaar als naamsponsor voor het stadion, worden alle uitingen van het bedrijf weggehaald.

De naamswijziging van Hitachi Capital Mobility is het gevolg van een fusie van de aandeelhouders. “Wij hebben samen met FC Groningen besloten om het laatste jaar van het lopende contract een andere invulling te gaan geven”, aldus directeur Gert Veenstra. “MHC Mobility was, is en blijft verbonden aan FC Groningen. Wij kijken uit naar de hernieuwde, succesvolle samenwerking.”

Het bedrijf blijft nog één jaar naamsponsor voor het stadion. Daarna gaat FC Groningen op zoek naar een nieuwe partner voor de stadion-naamgeving.“In afwachting van toekomstige beslissingen worden nu alle huidige stadion-uitingen weggehaald, aangezien de naam Hitachi Capital Mobility dus sowieso gaat verdwijnen”, aldus Wouter Gudde, algemeen directeur van het FC Groningen. “Totdat we invulling hebben gegeven aan een nieuwe naamgever voor het stadion, keert de naam Euroborg tijdelijk terug.”