Het Viadukt is weer open: “Er is veel animo om weer langs te komen”

Foto Andor Heij. Viadukt.

Het coronavirus houdt Nederland al ruim een jaar in zijn greep. Sommige sectoren worden door de maatregelen hard geraakt. De repetitieruimtes van Het Viadukt zijn sinds vorige week weer open.

“Vorige week zaterdag hebben we voor het eerst weer de deuren kunnen openen”, vertelt beheerder Sieto Kiewiet. “Dat was mogelijk omdat er sindsdien nieuwe regels gelden waardoor er voor ons eindelijk wat ruimte is ontstaan. En uiteraard zijn we daar heel erg blij mee. Er gebeurt weer iets, er komen weer mensen over de vloer.” Door de coronamaatregelen is het gebouw aan de Euvelgunnerweg geruime tijd dicht geweest. “Ik kan me niet precies herinneren hoe lang we precies dicht zijn geweest. Volgens mij zijn we in december vorig jaar helemaal dicht gegaan maar daarvoor hadden we ook al te maken met beperkingen. Het werd steeds verder aangescherpt. Dan moest de horeca om 22.00 uur dicht en dan weer om 20.00 uur. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat het wel behoorlijk wat met ons heeft gedaan.”

“Het gaat de goede kant op”

Met het versoepelen van de maatregelen is er ook voor Het Viadukt meer ruimte gekomen. “Gelukkig gaan de cijfers de goede kant op. En ik hoop dat dat ook zo blijft gaan. Fijn is ook dat er al weer veel mensen hun weg naar ons hebben weten te vinden. Kijk, we draaien nog niet volledig. Dat is ook logisch. Alles moet opgestart worden, en voor alles weer volledig draait ben je ook echt wel een tijdje verder. We hebben daarnaast natuurlijk ook nog te maken met bepaalde maatregelen. Zo moet onze horeca om 22.00 uur gesloten zijn. Maar je ziet dat het de goede kant op gaat, dat er meer ruimte komt. En je merkt ook heel duidelijk dat mensen het gemist hebben. Ze zijn blij dat ze hier weer muziek kunnen maken.”

Om een repetitieruimte te kunnen gebruiken moet er gereserveerd worden. “Dat is ook altijd zo bij ons geweest. En daarnaast houden we ons uiteraard aan de basismaatregelen die er gelden.” Meer informatie over Het Viadukt is te vinden op deze website.