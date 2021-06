“Het is zo fijn om weer open te zijn, en de mensen drinken gelukkig ook nog hetzelfde”

nieuws

Foto: Erick Bakker

Blije gezichten zaterdag bij schouwburgcafé De Souffleur aan de Kruitlaan. Na negen maanden gesloten te zijn geweest vanwege de coronamaatregelen is het café sinds zaterdag weer open.

“Het is heel leuk en het is erg gezellig”, vertelt een vrolijke Annemiek Meijer. “De mensen drinken gelukkig ook nog hetzelfde als voor de crisis. En het valt me op dat men het fijn vindt om elkaar weer te zien, om weer met elkaar in gesprek te zijn.” De horeca heeft sinds zaterdag meer ruimte gekregen. Eind april kreeg men ook al ruimte toen de terrassen weer voorzichtig open mochten. “Daar hebben wij niet aan mee gedaan. Als je bij ons te gast bent dan kun je het UMCG zien staan. Ik vond het niet kunnen dat er bij mij mensen op het terras zitten terwijl er even verderop druk gewerkt wordt om mensenlevens te redden.”

Meijer vindt ook dat er gegokt is door de regering. “De maatregel om de terrassen te openen kwam op een moment dat we qua ziekenhuisbezetting langs de afgrond schuurden. Het voelde echt niet goed. Nu is dat beter. De ziekenhuisbezetting is afgenomen en nu ook de kroegen open mogen was dit voor ons een goed moment om de deuren weer te openen.” Meijer vertelt dat ze vandaag bij de heropening veel plantjes heeft gekregen. Rond het terras van het café staan bakken en potten opgesteld waar groenten groeien en bloeien. “Onlangs is een deel daarvan gestolen. Super zuur. Maar gelukkig zijn er vandaag heel veel mensen die wat plantjes voor ons mee nemen. Dat is heel erg lief.” Op de vraag of Meijer ook nog specifieke plantjes zoekt is ze duidelijk. “Mensen mogen het helemaal zelf weten. Als ze ons iets willen geven dan mogen ze zelf iets uitzoeken.”

