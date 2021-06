“Het is tijd voor erkenning van de manier waarop Molukkers in Nederland zijn behandeld”

nieuws

De aankomst van Molukkers in Rotterdam in 1951. Foto: Joop van Bilsen - http://proxy.handle.net/10648/a8e79770-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78366387

Het is belangrijk om de geschiedenis van de Molukse gemeenschap binnen de Nederlandse samenleving te kennen en te erkennen. Dat zegt raadslid Jim Lo-A-Njoe van D66 op de vooravond van een week waarbij er op verschillende manier stil zal worden gestaan bij de geschiedenis van de Molukse gemeenschap.

Komende week is het precies zeventig jaar geleden dat de laatste boot met Zuid-Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland arriveerden. Ter nagedachtenis hieraan wordt maandagochtend door burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen de Molukse vlag gehesen aan de Radesingel. Dinsdag zullen er op het carillon van de Martinitoren Molukse liederen worden gespeeld, op woensdag vindt er in de Molukkenkerk een inhoudelijke sessie plaats met lezingen en Molukse zang en muziek.

Doelbewust buiten de Nederlandse samenleving gehouden

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Zuid-Molukse KNIL-militairen, die voor Nederland streden in Nederlands-Indië, met hun gezinnen aankwamen in Nederland. Op initiatief van de Nederlandse regering kwamen zij tussen 21 maart en 21 juni 1951 aan in ons land. Men ging er echter van uit dat de Molukkers slechts tijdelijk in Nederland zouden zijn. Er werd gedacht aan een periode van zes maanden. Daarom werd de groep doelbewust buiten de Nederlandse samenleving gehouden, kregen ze geen kans om Nederlandse burger te worden. Echter omdat ze ook het Indonesische staatsburgerschap weigerden betekende dit dat de Molukkers stateloos werden. Ook vond men het niet nodig om de kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem te integreren, hoewel dit later wel gebeurde.

“De geschiedenis kent veel pijn”

Burgemeester Schuiling deed eerder dit jaar de oproep, samen met honderd andere burgemeesters, om het leed te erkennen dat Molukkers is aangedaan na aankomst in Nederland. “Nu zeventig jaar later is het tijd voor erkenning van de manier waarop Molukkers in Nederland zijn behandeld”, zegt Lo-A-Njoe. “Het is belangrijk om de geschiedenis van de Molukse gemeenschap binnen de Nederlandse samenleving, te kennen en te erkennen. Deze geschiedenis kent veel pijn, frustratie en verdriet.”

“Hun geschiedenis is deel van onze gezamenlijke geschiedenis”

“Een geschiedenis met absoluut ook donkere bladzijden voor Molukse Nederlanders als ook voor de rol die de Nederlandse overheid hierin heeft gespeeld. Het is aan het Rijk om dit te erkennen en hiervoor excuses aan te bieden, maar als gemeente is het belangrijk dat wij hier nadrukkelijk aandacht aan besteden en om onze Molukse medelanders heen gaan staan. Hun geschiedenis is ook deel van onze gezamenlijke geschiedenis”, aldus het raadslid.